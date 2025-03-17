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18:53, 17 марта 2025Спорт

Определились все участники Кубка Гагарина

Определились все 16 участников Кубка Гагарина сезона-2024/2025
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Определились все 16 участников Кубка Гагарина сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из Западной конференции в плей-офф КХЛ примут участие «Локомотив», москоское и минское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», СКА и «Торпедо». Представителями Востока стали «Трактор», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал», «Сибирь».

Ранее стало известно, что КХЛ выплатила клубам рекордные суммы за сезон-2023/2024. В КХЛ заявили, что по итогам прошедшего сезона 23 клуба получат на всех 1 175 183 272 рубля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

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