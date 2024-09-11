КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей на всех за сезон-2023/2024

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит клубам рекордные суммы за сезон-2023/2024. Об этом сообщается на сайте лиги.

В КХЛ заявили, что по итогам прошедшего сезона 23 клуба получат на всех 1 175 183 272 рубля, что является рекордной выплатой за десять лет. Отмечается, что эта сумма сформирована от продажи телевизионных прав, отчислений от азартных игр и выделенных лигой средств.

Ранее президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался о потолке зарплат в КХЛ в сезоне-2025/2026. Он заявил, что в данный момент не время для подобного решения.

Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

