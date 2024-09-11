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17:35, 11 сентября 2024Спорт

Президент ЦСКА высказался о потолке зарплат в КХЛ

Президент ЦСКА Есмантович: в данный момент не время повышать потолок зарплат
Игорь Есмантович

Игорь Есмантович. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался о потолке зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/2026. Его слова приводит «Чемпионат».

Есмантович заявил, что в данный момент не время повышать потолок зарплат. Он подчеркнул, что этот вопрос глубоко не обсуждался на встрече совета лиги. «Лишь был констатирован факт, что в рамках стратегии будущего сезона потолок зарплат не будет поднят», — добавил глава армейцев.

В настоящий момент потолок зарплат для каждого клуба КХЛ составляет 900 миллионов рублей.

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      Анастасия Борисова
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