Президент ЦСКА высказался о потолке зарплат в КХЛ

Президент ЦСКА Есмантович: в данный момент не время повышать потолок зарплат

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался о потолке зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/2026. Его слова приводит «Чемпионат».

Есмантович заявил, что в данный момент не время повышать потолок зарплат. Он подчеркнул, что этот вопрос глубоко не обсуждался на встрече совета лиги. «Лишь был констатирован факт, что в рамках стратегии будущего сезона потолок зарплат не будет поднят», — добавил глава армейцев.

В настоящий момент потолок зарплат для каждого клуба КХЛ составляет 900 миллионов рублей.