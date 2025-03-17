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18:02, 17 марта 2025Путешествия

Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Пакистана без колеса

NDTV: Самолет PIA приземлился в аэропорту Лахора без колеса
Алина Черненко

Фото: Faisal Mahmood / Reuters

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) приземлился в аэропорту пакистанского города Лахор без колеса. Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, прилетевшим из Карачи, 13 марта. Официальный представитель перевозчика отметил, что несмотря на проблему, борт совершил «плавную и беспрепятственную» посадку в соответствии с графиком. Никто из пассажиров не пострадал.

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Представитель PIA добавил, что фрагменты колеса были найдены на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Карачи. «Похоже, одно из задних колес было в плохом состоянии, когда самолет взлетал», — пояснил он.

Ранее у самолета российской авиакомпании S7 Airlines разрушился тормоз после посадки в Узбекистане. Лайнер застрял на ВПП.

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