Раскрыт прогноз результатов будущих переговоров Путина и Трампа

Политолог Минченко: О скором урегулировании кризиса на Украине говорить рано

После первого телефонного разговора лидеров России и США, состоявшегося в середине февраля, международная обстановка заметно изменилась. Теперь, когда стороны обозначили свои позиции, можно переходить к более детальному обсуждению ключевых вопросов, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем во вторник разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению Минченко, этот диалог будет существенно отличаться от беседы, состоявшейся 12 февраля. Он подчеркнул, что за прошедшее время условия изменились, что делает новый раунд переговоров более значимым.

«Стороны озвучили свои позиции. Теперь можно переходить к предметным разговорам», — пояснил эксперт. В числе главных тем повестки он выделил контроль над территориями и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Минченко отметил, что Киев активно обсуждает этот вопрос с Вашингтоном, так как ЗАЭС играет важную роль в украинской энергетической системе и экономике. Украинские власти стремятся вернуть контроль над станцией, а также над территориями, занятыми российскими войсками.

Таким образом, предстоящий диалог Путина и Трампа, вероятно, во многом будет определяться запросами офиса президента Украины Владимира Зеленского. Поскольку между Москвой и Киевом отсутствует прямой канал связи, Соединенные Штаты фактически выступают в роли посредника, доносящего позиции сторон, пояснил политолог.

При этом, по его словам, в Вашингтоне надеются, что решение украинского кризиса удастся найти в ближайшие недели. Однако, по мнению аналитика, говорить о скором урегулировании пока рано. По итогам переговоров будет ясно, насколько позиции Москвы и Вашингтона совпадают, заключил Минченко.

Ранее Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет новый разговор с Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в Кремле. Американский лидер планирует поднять вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.