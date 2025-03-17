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11:12, 17 марта 2025Спорт

Российский прыгун в воду рассказал об отношении к нему на международном турнире в Германии

Российский прыгун в воду Кузнецов: На турнире в Германии говорили, что нам рады
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал об отношении к представителям страны на международном турнире International Divers Day в Ростоке (Германия). Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он был приятно удивлен. «Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады — нас наконец‑то допустили. Первую тренировку провели под аплодисменты», — рассказал Кузнецов.

На International Divers Day Кузнецов одержал две победы. Он стал первым в прыжках с трехметрового трамплина, а также в синхроне с Никитой Шлейхером на этом же снаряде. Турнир в Германии — первое международное соревнование для российских прыгунов в воду с 2022 года.

Кузнецов — вице-чемпион Олимпийских игр 2012 года. Он также является чемпионом мира и многократным призером первенств планеты.

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