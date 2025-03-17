Российский разведчик подорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ. Он попал в окружение под Суджей и оставался последним из роты

Командир ВС РФ Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ под Суджей

Военнослужащий Российской армии с позывным Бульдозер пожертвовал собой во время сражения с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области. Командир разведроты подорвал себя гранатой вместе с солдатами противника.

По словам брата, последнее, что мужчина сказал по рации, было: «Будем жить! Слава России! Взрываю гранату».

Известно, что дома у разведчика осталась жена. Она занимается гуманитарной помощью.

Разведчик вместе с группой попал в окружение под Суджей

В зону специальной военной операции (СВО) Бульдозер отправился в качестве добровольца. Он служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи разведчик с группой оказался в окружении ВСУ под Суджей. Военнослужащие вели огонь по противнику, однако в живых остался только Бульдозер.

«Брат всегда говорил, что никогда не сдастся живым в плен. Он с собой забрал несколько солдат врага», — сообщил родственник военнослужащего.

Суджа вернулась под контроль России 13 марта

Штурм Суджи начался днем 8 марта. Для прорыва военнослужащие нескольких подразделений ВС России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

13 марта Министерство обороны России доложило об освобождении города. По данным оборонного ведомства, суточные потери противника составили более 340 человек.

Фото: Дмитрий Сотак / Коммерсантъ

Неофициальные сообщения о взятии Суджи под контроль появились еще 11 марта — первым об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Затем эту информацию подтвердили Владимир Романов и Евгений Лисицын.

В свою очередь, военный корреспондент Семен Пегов сообщил о продолжении зачистки населенных пунктов вокруг города.