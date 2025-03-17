Стало известно о пятикратных премиальных игрокам «Спартака» за победу над «Зенитом»

Карпов: В «Спартаке» получили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом»

Футболисты «Спартака» получили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал информацию в своем Telegram-канале.

Он отметил, что игроки стартового состава вместо стандартных 420 тысяч рублей получили по 2,1 миллиона. Те, кто вышел на замену, заработали по одному миллиону, а запасные игроки получили по 435 тысяч. Карпов добавил, что в «Зените» игроки получают по 5 миллионов рублей за победу над «Спартаком».

Ранее судейство в матче между «Спартаком» и «Зенитом» раскритиковал председатель правления петербуржцев Александр Медведев. Он остался недоволен работой системы VAR.

Игра прошла 16 марта в Москве. Победу со счетом 2:1 одержал «Спартак». Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с 2017 года.