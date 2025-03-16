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21:44, 16 марта 2025Спорт

«Спартак» победил «Зенит» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Зенит» со счетом 2:1 в матче РПЛ, дубль оформил Мартинс
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

«Спартак» победил «Зенит» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Кристофер Мартинс. У сине-бело-голубых забил Луис Энрике.

Красно-белые обыграли петербуржцев в рамках РПЛ впервые с 2017 года. Благодаря победе москвичи поднялись на вторую строчку турнирной таблицы с 43 очками. «Зенит», в активе которого также 43 очка, опустился на третье место.

Во время матча фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки о «Зените». Болельщики красно-белых выкрикивали на трибунах «"Зенит" — позор российского футбола».

В следующем туре «Спартак» в гостях встретится с грозненским «Ахматом», а «Зенит» на своем поле примет казанский «Рубин». Обе игры состоятся 30 марта.

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