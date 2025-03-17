Суд 19 марта рассмотрит дело российского генерала Оглоблина

Суд 19 марта приступит к рассмотрению дела генерала Оглоблина по делу о взятке

235 гарнизонный военный суд рассмотрит дело бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости.

Предварительное судебное заседание назначено на 19 марта, оно пройдет в закрытом режиме.

В период с 2016 по 2021 год генерал курировал исполнение госконтракта Минобороны России с Пермским телефонным заводом «Телта» по поставке устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Представитель предприятия передавал Оглоблину денежное вознаграждение за покровительство при реализации поставок. Размер подношений за пять лет составил 12 миллионов рублей.

В феврале 2022 года военный суд приговорил генерала к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи. Его действия причинили бюджету ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

В марте 2024 года Оглоблину заменили реальный срок на исправительные работы благодаря его показаниям против замглавы Генштаба ВС России Вадима Шамарина, обвиненного в получении 36 миллионов рублей от главы телефонного завода «Телта».

