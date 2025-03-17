Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

Тело убитой ВСУ в день вторжения в Курскую область беременной нашли в больнице

Тело 24-летней Нины Кузнецовой, которую убили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый день вторжения в Курскую область, нашли в Суджанской центральной районной больнице в селе Гончаровка Об этом сообщил экс-глава Суджанского района Александр Богачев, его цитирует РИА Новости.

«Да, мы нашли [ее тело]. У нее на левом предплечье татуировка, и спросил у мужа, в чем она была одета. Также главврач подтвердил, где [в больнице] лежало ее тело», — сказал Богачев.

Ранее муж погибшей Кузнецовой рассказал, что в день своей смерти она пыталась заслонить двухлетнего сына, который выжил, от пуль.

24-летняя жительница Суджи погибла в первый день вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа — тогда украинские военные с ночи начали наносить удары по приграничью и зашли на территорию Суджанского района. Россиянка была на втором месяце беременности. Жительница Суджи вместе с супругом покидала город на двух автомобилях — она ехала за рулем авто, в котором также находились ее мать и старший сын, а за рулем второго авто был ее муж. Свекровь девушки впоследствии рассказала, что украинский военный расстрелял ее в упор.

После случившегося семья Кузнецовой попросила помочь с вывозом тела. Оно находилось в морге районной больницы в селе Гончаровка, где нет электричества. Близкие сообщали, что не могут ее похоронить, в итоге тело Кузнецовой осталось в обесточенном морге и пролежало там семь месяцев до освобождения населенного пункта и его окрестностей.