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07:44, 17 марта 2025Россия

В Госдуме ответили на идею Макрона разместить миротворцев на Украине

Депутат Ивлев счел идею Макрона о миротворцах из Европы на Украине интервенцией
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Идея президента Франции Эммануэля Макрона разместить миротворцев Евросоюза (ЕС) на территории Украины — интервенция, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Макрона, который допустил, что европейские страны без согласия России могут направлять свой военный контингент на Украину в качестве миротворцев и инструкторов. Подходящими для размещения западных войск французский политик назвал Киев, Одессу и Львов.

«Цель плана Макрона — интервенция Украины. Как в декабре 1918 года новые интервенты рвутся в Одессу и другие города Украины. Особо жестоко себя тогда проявили 15 тысяч французских войск во главе с генералом д"Ансельмом, совместно с польскими легионерами», — сказал парламентарий.

По его словам, таких людей тоже называли миротворцами, но их деятельность привела к голоду в Одессе и репрессиям. Макрон, уверен Белик, хочет повторить эту историю.

На предложение Макрона ранее отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «прикидываются дураками», поскольку им неоднократно сообщали, что миротворцы на Украине должны быть не из стран НАТО.

ЖЗЛ
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