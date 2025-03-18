Беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в российском регионе

Гладков: При атаке дрона ВСУ в селе Репяховка пострадал боец самообороны

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Репяховка Краснояружского района пострадал боец самообороны. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Попутным транспортом его доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания медпомощи бойца переведут в больницу Белгорода.

О разрушениях Гладков не сообщил. Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщил, что на участке дороги в районе села Графовка Краснояружского района служебный автобус с людьми подорвался на взрывном устройстве ВСУ. В результате пострадали три человека.

Утром 18 марта российские военкоры и блогеры сообщили об активизации ВСУ в районе госграницы в Белгородской области. Под прикрытием танков украинские войска безуспешно попытались прорваться на территорию России, в результате потеряв около 20 военнослужащих.

