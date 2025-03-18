Apple испугалась выпускать слишком большой iPhone

Bloomberg: Apple захотела выпустить большой iPhone, но испугалась поломки

Американская корпорация Apple отменила разработку рекордно тонкого смартфона iPhone 17 Air с большим дисплеем. Об этом сообщает Bloomberg.

Знакомые с ситуацией источники рассказали обозревателю Марку Гурману, что Apple разработала прототип большого смартфона с рекордно тонким корпусом. В компании даже выпустили его, но в итоге отказались от этой идеи из-за страха поломки.

Гурман объяснил, что в корпорации испугались повторения Bendgate. Так назвали связанный со смартфоном iPhone 6 Plus скандал, когда из-за слишком большого дисплея телефон оказался слишком хрупким. Тот гаджет можно было легко сломать, даже если приложить к нему немного силы.

Марк Гурман выяснил, что первый прототип iPhone 17 Air имел 6,9-дюймовый дисплей. Экран такого же размера имеет флагман iPhone 16 Pro Max. Обозреватель заметил, что Apple не отказалась от выпуска рекордно тонкого смартфона в 2025 году, но пересмотрит размеры экрана аппарата.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман раскрыл стоимость iPhone 17 Air, который корпорация Apple должна выпустить осенью 2025 года. По его информации, девайс будет стоит столько же, сколько и iPhone 16 Plus — 899 долларов, или около 77 тысяч рублей.