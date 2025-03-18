Бросившим фаеры на игре «Зенита» и «Спартака» фанатам запретили три года ходить на матчи

Суд арестовал на 15 суток фанатов, бросивших фаеры на матче «Спартак» — «Зенит»

Тушинский суд Москвы арестовал на 15 суток болельщиков, бросивших фаеры на матче между футбольными командами «Спартак» и «Зенит». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые Александр Корчак и Андрей Ирышков признаны виновными в административном правонарушении по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Им также запрещено три года посещать спортивные соревнования.

Из протокола следует, что они на стадионе во время игры бросили пиротехнические изделия, создав угрозу жизни зрителей.

16 марта сообщалось, что фанаты московского «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки о «Зените» перед домашним матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходит в Москве.

«Зенит» и «Спартак» входят в топ-3 турнирной таблицы чемпионата по итогам 20 туров. Команды имеют в активе 43 и 40 очков соответственно и уступают только лидирующему «Краснодару».