Myśl Polska: Европа превращается в диктатуру из-за отказа Джорджеску в выборах

Отказ допустить к президентским выборам в Румынии кандидата Кэлина Джорджеску указывает на то, что Европа превращается в диктатуру. Такое мнение высказало польское издание Myśl Polska.

По мнению автора материала, недопуск к выборам Джорджеску — пробный шаг, который затем может быть использован и в других странах Евросоюза. «Молчание Брюсселя здесь весьма показательно», — добавили в издании.

Как сочли в Myśl Polska, особенно активно поддерживать такую схему в Европе будут вчерашние либералы. При этом ее применение будет оправдываться необходимостью защиты демократии и иностранным вмешательством, отметил автор.

«В долгосрочной перспективе это приведет к полному распаду Европейского Союза», — говорится в статье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг связи Джорджеску с Москвой. Он добавил, что предстоящие выборы в Румынии будут нелегитимными, если политика не допустят до них.

Перед этим Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила регистрацию кандидатуры Джорджеску на выборах президента страны.