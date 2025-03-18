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12:01, 18 марта 2025Россия

Описаны действия ВСУ при попытке вторжения в Белгородскую область

ВСУ воспользовались снегопадом при попытке прорыва в Белгородскую область
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к прорыву российской границы в районе населенных пунктов Графовка и Прилесье Краснояружского района Белгородской области, воспользовавшись снегопадом. Действия украинских войск описали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По их данным, скопив силы в Сумской области, ВСУ использовали инженерные машины разграждения для разминирования небольшого пограничного участка. Затем между 7:00 и 8:00 утра по московскому времени украинские войска выдвинулись в сторону границы на танках и бронемашинах.

В результате о действиях Киева узнала российская разведка, и силы ВСУ были встречены огнем, пишет канал. Согласно его данным, в ходе столкновений уничтожены три танка, несколько боевых машин пехоты, а также квадроциклы.

Подчеркивается, что прорыв границы не допущен. Сейчас российские войска прочесывают огнем лесополосы, где высадилась пехота ВСУ.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в результате безуспешной попытки прорвать границу Киев потерял около 20 военнослужащих. В сети также появились кадры с горящим украинским танком.

Утром 18 марта российские военкоры и блогеры сообщили об активизации ВСУ в районе госграницы в Белгородской области. Предположительно, Киев мог задействовать часть украинских сил, отведенных из Курской области.

ЖЗЛ
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