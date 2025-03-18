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11:28, 18 марта 2025Россия

Появились кадры с горящим на границе Белгородской области танком ВСУ

Опубликовано видео с горящим на границе Белгородской области танком ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), подбитой на границе Белгородской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как утверждается, на кадрах видно объятый огнем танк, который был уничтожен при попытке вторжения на российскую территорию.

По информации авторов поста, у границы в Краснояружском районе российского региона поражены несколько танков, боевых машин пехоты и бронемашин ВСУ. Также ликвидированы группы украинской пехоты.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались вторгнуться на территорию Белгородской области в районе Графовки и Прилесья. Украинские военные применили инженерную технику, чтобы проделать проходы в установленных российскими войсками ограждениях.

Об активизации ВСУ в районе госграницы в Белгородской области утром 18 марта сообщили российские военкоры и блогеры. По мнению авторов проекта WarGonzo, для этого могла быть задействована часть украинских сил, отведенных из Курской области. В свою очередь, военблогер Юрий Подоляка предположил, что атака может быть направлена на растягивание российских сил. При этом он не исключил, что действия Украины служат разведкой перед более решительными действиями. Власти региона ситуацию не комментировали.

ЖЗЛ
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