Овечкин назвал лучшую спортсменку всех времен

Овечкин назвал свою мать Татьяну Овечкину лучшей спортсменкой всех времен

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выбрал лучшую спортсменку всех времен. Его слова опубликованы на странице клуба в соцсети X.

«Лучшая спортсменка всех времен? Выберу мою маму (Татьяну Овечкину)», — сказал форвард. Другие игроки в основном называли теннисисток: американку Серену Уильямс, россиянку Марию Шарапову, белоруску и действующую первую ракетку мира Арину Соболенко.

Татьяна Овечкина — бывшая баскетболистка. В составе сборной СССР она стала двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что Овечкин хочет открыть музей в России. Там он соберет коллекцию своих шайб и клюшек.