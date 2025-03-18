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11:41, 18 марта 2025Спорт

Овечкин назвал лучшую спортсменку всех времен

Овечкин назвал свою мать Татьяну Овечкину лучшей спортсменкой всех времен
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Овечкина

Татьяна Овечкина. Фото: Анна Сергеева / РИА Новости

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выбрал лучшую спортсменку всех времен. Его слова опубликованы на странице клуба в соцсети X.

«Лучшая спортсменка всех времен? Выберу мою маму (Татьяну Овечкину)», — сказал форвард. Другие игроки в основном называли теннисисток: американку Серену Уильямс, россиянку Марию Шарапову, белоруску и действующую первую ракетку мира Арину Соболенко.

Татьяна Овечкина — бывшая баскетболистка. В составе сборной СССР она стала двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что Овечкин хочет открыть музей в России. Там он соберет коллекцию своих шайб и клюшек.

Вот это да!
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