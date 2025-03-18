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09:25, 18 марта 2025Спорт

Овечкин захотел открыть музей в России

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин захотел открыть музей в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин захотел открыть музей в России. Об этом сообщает The Washington Times.

Овечкин хранит каждую шайбу и клюшку последних четырех сезонов. Отмечается, что он планирует собрать коллекцию в музее недалеко от родного города, Москвы. «Большая часть клюшек уже там. Я думаю, это будет круто», — поделился хоккеист.

Представители Зала хоккейной славы в Торонто выразили надежду на то, что им удастся заполучить какой-нибудь артефакт из рекордной игры россиянина. «Вашингтон» пообещал им сделать все возможное для содействия.

Ранее Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до семи голов. Теперь в активе 39-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.

После этого НХЛ обновила прогноз о сроках, когда Овечкин сможет обойти Гретцки. При сохранении такой результативности россиянин сможет побить рекорд 12 апреля в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс».

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