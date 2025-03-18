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16:55, 18 марта 2025Культура

Раскрыты подробности смерти отца Филиппа Киркорова

Представитель Филиппа Киркорова: Бедрос Киркоров умер дома, в кругу семьи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, умер дома, в кругу семьи. Об этом рассказала представитель исполнителя Екатерина Успенская, ее слова приводит Telegram-канал Super.ru.

«Остановилось сердце. Смерть произошла не во сне. Филипп сейчас занимается организацией похорон», — сказала Успенская.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца.

Исполнителю было 92 года. О его смерти сообщил в социальных сетях Филипп Киркоров: «Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа».

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