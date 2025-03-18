Названа причина смерти отца Филиппа Киркорова

Причиной смерти народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, стала остановка сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста.
Исполнителю было 92 года. О его смерти сообщил в социальных сетях Филипп Киркоров: «Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа».
В январе появились сообщения о том, что 20 декабря Бедрос Киркоров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечалось, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию и удалили около литра жидкости из легких. Позже представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла новости о госпитализации отца исполнителя.