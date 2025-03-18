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16:26, 18 марта 2025Культура

Названа причина смерти отца Филиппа Киркорова

ТАСС: Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Причиной смерти народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, стала остановка сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста.

Исполнителю было 92 года. О его смерти сообщил в социальных сетях Филипп Киркоров: «Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа».

В январе появились сообщения о том, что 20 декабря Бедрос Киркоров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечалось, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию и удалили около литра жидкости из легких. Позже представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла новости о госпитализации отца исполнителя.

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