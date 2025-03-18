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13:44, 18 марта 2025Россия

В России назвали три сценария переговоров по Украине

Сушенцов: Наиболее вероятно дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

В России назвали три сценария переговоров по Украине. По мнению декана факультета международных отношений МГИМО МИД России, члена научно-экспертного совета при Совете безопасности Андрея Сушенцова, наиболее вероятно дипломатическое урегулирование конфликта, передает ТАСС.

По мнению политолога, шанс, что урегулирование украинского конфликта в результате переговоров произойдет в 2025 году, довольно высок.

«На это есть воля лидеров России и США. Украина стремилась избежать переговоров, рассчитывая на поддержку Европы для продолжения боевых действий. Европейцы дали понять Украине, что у них нет на это ресурсов, а без помощи Вашингтона Киеву не устоять. И Украина была вынуждена согласиться с американским требованием начать переговоры», — отметил Сушенцов.

В качестве второго сценария развития событий после переговоров по Украине эксперт назвал продолжение конфликта при участии европейцев на фоне восстановления отношений России и США. При этом он считает, что этот сценарий менее вероятен, «поскольку Евросоюз — слабая опора для каких-либо крупных военных предприятий и все еще серьезно разобщен».

«Путь к милитаризации ЕС неизбежно приведет к расколу объединения как минимум на две части. Останутся страны-алармисты и государства, выступающие за нейтралитет. Все это в конечном счете может привести к полному распаду Евросоюза», — высказал свою позицию Сушенцов.

Третьим сценарием политолог назвал срыв переговоров и возврат к политике времен президентства Джо Байдена. Однако он оценил его как маловероятный по той причине, что «не соответствует приоритетам администрации президента США Дональда Трампа».

«Трамп делает ставку на экономическое развитие, расширение территории США и укрепление роли доллара в международной торговле. Продолжение украинского кризиса не входит в число его приоритетов», — заключил эксперт.

Ранее в Кремле назвали время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — он состоится во вторник, 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. В планах обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. По его словам, Вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога.

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