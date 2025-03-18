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13:07, 18 марта 2025Экономика

В России заявили об отсутствии переговоров по возвращению Renault

Чемезов: Переговоры по возвращению Renault в капитал «АвтоВАЗа» отсутствуют
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Возвращение французской Renault в капитал «АвтоВАЗа» возможно, однако пока переговоры об этом процессе отсутствуют. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его цитирует РИА Новости.

По словам топ-менеджера, французский автоконцерн может вернуться в Россию.

«Если они согласятся на это», — пояснил Чемезов.

Renault приостановила работу на территории России в марте 2022 года. Два месяца спустя компания передала столичный автозавод в собственность города. Позднее на нем было возобновлено производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».

В феврале гендиректор автоконцерна Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, уточнив, что при наличии бизнес-возможности в Renault постараются ею воспользоваться. После этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что западному производителю «вряд ли что-то тут светит».

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов добавил, что Renault не сможет выкупить российские активы в соответствии с условиями договора от 2022 года. Сделка, подписанная сторонами почти три года назад, предусматривала продажу доли за один рубль, но вернуть себе активы за ту же цену французский концерн не сможет: придется возместить средства, потраченные российскими властями на предприятие за эти годы.

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