В США оценили влияние «Орешника» на операции НАТО

FP: БРСД «Орешник» расширяет возможности России по срыву операций НАТО

Комплекс с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» значительно расширяет возможности России по срыву операций НАТО без применения ядерного оружия. Влияние новой ракеты на возможности альянса оценил исследователь из вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет в материале для Foreign Policy (FP).

По его словам, конвенциональные возможности «Орешника» снижают вероятность применения ядерного оружия на раннем этапе потенциального конфликта.

«Плохая новость сводится к тому, что неядерные возможности "Орешника" означают следующее: у России будет больше вариантов действий для того, чтобы в значительной степени срывать операции НАТО на конвенциональном уровне», — отметил эксперт.

