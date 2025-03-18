ВСУ разграбили дом уволенного бывшего главы Суджанского района

Военкор Коц: ВСУ разграбили дом экс-главы Суджанского района Богачева

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили дом экс-главы Суджанского района Александра Богачева. Об этом рассказал военкор «КП» Александр Коц.

По словам журналиста, после скандального увольнения в 2024 году Богачев подписал контракт и поступил на службу в добровольческую бригаду «Ветераны». Во время объезда домов курской Гончаровки вместе с Коцем и руководителем центра «Патриот» Алексеем Спиридоновым чиновник решил осмотреть и свою собственность, однако обнаружил, что у здания разрушена стена, а в комнатах устроен погром.

«Валяются выпотрошенные игрушечные копилки и коробочки от женских украшений. Откуда-то притащили пятилитровую бутыль вискаря. Она стоит пустая. Видать, коротали время, прежде чем грабить», — написал военкор.

Ранее Богачев сообщил, что получил ранение. При этом обстоятельства, при которых он пострадал, а также характер травмы бывший чиновник не уточнил.

Богачева уволили в ноябре 2024 года после встречи руководства региона с местными жителями. Причиной этого решения называли якобы его нежелание идти на контакт с населением. Сам бывший чиновник заявлял, что покинул пост «после размышлений и разговора с губернатором».