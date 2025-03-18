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16:32, 18 марта 2025Спорт

«Зенит» выразил несогласие с победным голом «Спартака» в матче РПЛ

Медведев: Гол игрока «Спартака» Мартинса в ворота «Зенита» был засчитан ошибочно
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил несогласие с решениями арбитров в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Его слова приводит Metaratings.ru.

Медведев заявил, что несколько ошибок арбитров повлияли на исход матча. «Первый момент — эпизод с голом [полузащитника "Спартака" Кристофера] Мартинса. Мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно», — отметил он.

Кроме того, по мнению Медведева, арбитры должны были показать вторую желтую карточку троим игрокам красно-белых — Наилю Умярову, Олегу Рябчуку и Срджану Бабичу. «Очевидно, что если бы эти футболисты получили красную, то ход матча пошел бы иначе», — заключил он, выразив надежду на то, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) даст профессиональные ответы на запросы команды.

Встреча прошла в Москве 16 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Благодаря победе «Спартак» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, «Зенит», наоборот, опустился на третье место.

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