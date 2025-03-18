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12:34, 18 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Украины вернуть ЗАЭС

Депутат Колесник: ЗАЭС находится в РФ, поэтому претензии Киева на нее непонятны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на территории России, поэтому претензии Украины на нее непонятны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на желание Киева вернуть ЗАЭС.

«Смысл претензий вообще непонятен. Потому что Запорожская область конституционно входит в состав Российской Федерации. Запорожская АЭС находится в Запорожской области. Претендовать они могут на что угодно, но есть закон», — прокомментировал Колесник.

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Ранее глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб сообщила, что на Украине удивились обсуждению вопроса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) между Россией и США. Она заявила о желании Киева вернуть ЗАЭС.

17 марта постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что сотрудники ЗАЭС подвергаются психологическому террору со стороны Украины в социальных сетях с использованием их персональных данных.

Вот это да!
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