Россия и США обсудили контроль над Запорожской атомной электростанцией. Украина хочет вернуть ее себе

Гриб: Украина хочет вернуть Запорожскую АЭС

Россия и США обсуждают вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) в рамках урегулирования конфликта на Украине. Эта тема волнует и Киев. Однако глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб была удивлена тем, что «вопрос об АЭС всплыл».

«Украина хочет ее (атомную электростанцию — прим. «Ленты.ру») вернуть», — заявила украинская чиновница.

Зеленский потребовал вернуть Украине ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский также потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности. По его словам, без этого станция не возобновит свою работу.

Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно. А мы будем производить электроэнергию для наших потребителей и продавать в Европу Владимир Зеленский президент Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что Зеленский хотел захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС.

«Согласно информации, поступающей от источников из окружения Зеленского, целью его авантюры в Курской области было желание любой ценой захватить Курскую АЭС, чтобы затем поменять на Запорожскую АЭС, но план этот провалился», — указал он.

В результате украинский лидер решил накалить ситуацию и шантаж вокруг ЗАЭС, из-за чего увеличилось число обстрелов и провокаций в отношении атомной станции и города-спутника Энергодара, добавил Рогов.

Бронеавтомобиль, сопровождающий кортеж с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, покидает территорию Запорожской АЭС. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Трамп хочет обсудить Запорожскую АЭС с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта он проведет новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, одной из тем этой беседы будет контроль над Запорожской АЭС.

Я думаю, мы будем говорить о территориях. (...) Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос Дональд Трамп президент США

Ранее Трамп также сообщал, что вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией Вашингтон обсуждал и с Киевом. Кроме того, США обсуждают с Украиной земли, которые она потеряет по итогам конфликта.

Политолог Евгений Минченко также выделил контроль над территориями и ситуацию вокруг ЗАЭС в числе главных тем повестки разговора российского и американского лидеров. По его словам, украинская сторона активно обсуждает этот вопрос с Вашингтоном, так как атомная электростанция играет важную роль в энергетической системе и экономике страны. Украинские власти стремятся вернуть контроль над станцией, а также над территориями, занятыми российскими войсками.

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На Западе заявили о возможности обмена ЗАЭС

Издание The New York Times (NYT) считает, что «неясно, почему Россия могла бы отдать» Запорожскую АЭС. Ведь «сдача города означала бы потерю территории, которую Россия считает своей». Кроме того, отмечает NYT, «это также дало бы войскам Киева плацдарм» для атак на российскую территорию, которая была относительно защищена благодаря Днепру.

Вместе с тем издание, ссылаясь на экспертов в области энергетики, отметило, что Запорожская АЭС после трех лет боевых действий «находится в плохом состоянии и для восстановления ее работы в полном объеме потребуется много времени и инвестиций со стороны России».

«Это может означать, что Россия может попытаться обменять ее на что-то другое, например, на ослабление западных санкций в отношении российской экономики, говорят эксперты», — пишет NYT.

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Ситуацию с безопасностью на ЗАЭС оценили

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил о росте рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС. По его словам, большую обеспокоенность вызывает давление, которое сегодня есть на персонал, а также угрозы и террористические атаки. Он отметил, что это нарушает принципы безопасности МАГАТЭ.

Гросси также заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. Он отметил, что станция нуждается в стабильном энергоснабжении. При этом глава МАГАТЭ заверил, что группа агентства продолжает контролировать ситуацию на ЗАЭС в рамках поддержания ядерной безопасности. Вместе с тем он отметил, что из-за военной активности не удается провести ротацию экспертов на атомной электростанции. Кроме того, неопределенность будущего урегулирования по Украине неоднозначно влияет на положение Запорожской АЭС. И в этих условиях нельзя исключать угроз ее безопасности, заключил Гросси.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, указала на разницу подходов Украины и России к ЗАЭС. Дипломат указала, что «Россия делает все возможное для того, чтобы обеспечивать безопасное присутствие специалистов секретариата агентства на ЗАЭС», в то время как «украинские военные продолжают терроризировать как саму станцию, так и ее город-спутник Энергодар».