Жительница Суджи рассказала о сборе дождевой воды для спасения от жажды

Жительница Суджи Каплунова собирала дождевую воду и снег для спасения от жажды

Жительница Суджи Людмила Каплунова рассказала, что собирала дождевую воду и топила снег, чтобы не умереть от жажды в период оккупации города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ее слова приводит РИА Новости.

Каплунова рассказала, что жители Суджи сидели без воды и ходили на речку, из болота пили воду.

«Дождевую даже собирала воду. Поставила даже миски, чуть ложки не ставила, каждую капельку собирала. Снег начал таять, я опять все поставила, собирала снеговую воду», — сказала она.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

