Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 19 марта 2025Мир

В США оценили отказ Трампа затрагивать тему Крыма в разговоре с Путиным

Bloomberg: Американские аналитики ожидали от Трампа признания Крыма
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп мог признать Крым российской территорией или пойти на «другие уступки». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на мнения аналитиков.

«Я ожидал худшего. (...) Тот факт, что мы этого [признание Крыма частью России от США] не услышали, лучше, чем если бы услышали», — сказал бывший командующий армией США в Европе и генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Издание отмечает, что прогресса, достигнутого 18 марта, достаточно, чтобы «заглушить критику» в адрес Трампа. Итоги разговора можно считать даже «политической победой» для американского лидера.

Ранее The New York Times сообщил, что Трамп мог быть разочарован результатом телефонного разговора с Путиным. При этом сам президент США охарактеризовал беседу как очень продуктивную.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

    Появились подробности про похищенную в Ачинске школьницу

    Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

    Турецкая лира резко упала на фоне задержания мэра Стамбула

    Приложения с рекламой заразили десятки миллионов смартфонов

    Россиянин попытался продать за границу военную радиостанцию и получил срок

    В Казахстане призвали бороться с ЛГБТ и иностранными кукловодами

    Тела прорвавшихся на российскую территорию бойцов ВСУ показали на видео

    В подземном переходе российского города мужчина пытался изнасиловать незнакомку и попался

    Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше