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12:54, 19 марта 2025Наука и техника

Умные кольца позволят глухим общаться

arXiv: Умные кольца могут распознавать жесты и позволят глухим общаться
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Корнелльского университета (США) разработали платформу для создания умных колец, распознающих язык жестов. Соответствующее исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Команда ученых представила платформу SpellRing и прототип кольца. Надетое на большой палец руки носимое устройство может распознавать жесты. Специалисты научили девайс распознавать весь буквенный диапазон американского жестового алфавита (ASL). Они полагают, что подобные кольца упростят взаимодействие со слабослышащими или глухими людьми.

Кольцо-прототип может фиксировать направление и угол наклона большого пальца, переводя жесты в буквы и словам. Оно соединяется со смартфоном, который демонстрирует текст на экране или синтезирует его и передает через динамики. Во время тестирования устройства приглашенные учеными добровольцы смогли воспроизвести с помощью SpellRing 20 тысяч слов. Точность преобразования жестов в слова составила 92 процента.

По словам инженеров, себестоимость кольца, датчиков и программного обеспечения (ПО) составило 30 долларов, или около 2,5 тысячи рублей. Они считают, что когда кольцо запустят в массовое производство, она будет стоить еще дешевле. Также в Корнелльском университете заметили, что люди могут применять подобные кольца для ввода текста во время использования смартфона — например, в онлайн-переписке.

В январе американские ученые рассказали, что умные часы могут быть полезны при определении воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). По их словам, на это заболевание косвенно указывают определенные данные о сердцебиении и дыхании, которые собирают смарт-часы.

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