Серийный педофил 27 лет жил под чужим именем и выпивал с королевской семьей

The Thaiger: Беглый преступник из Великобритании 27 лет скрывался в Таиланде

Серийный педофил из Великобритании сбежал во время суда и 27 лет скрывался в Таиланде под чужим именем. Об этом пишет The Thaiger.

В Великобритании идет суд над 80-летним Ричардом Берроузом, который уже признал себя виновным по 43 пунктам обвинения, включающим хранение детской порнографии и подделку документов. По данным следствия, с 1969 по 1995 год Берроуз совратил 26 детей в графстве Чешир и регионах Западный Мидленд и Западная Мерсия. Мужчина работал воспитателем в детских домах и был вожатым у скаутов. На этих должностях он втирался в доверие к подопечным, развращал и насиловал их.

К 1997 году несколько жертв Берроуза подали на него коллективное заявления. Мужчину арестовали, однако позже выпустили под залог. Он сразу же пустился в бега и пропал из поля зрения полиции. Выяснилось, что беглый преступник скрывался на другом конце света, стал известным маркетологом и участником сообщества яхтсменов. Более того, издание Daily Mail обнаружило снимки, на которых Берроуз выпивает на фуршете для яхтсменов в компании представителей королевской семьи Таиланда.

В 2023 году Берроуза удалось выследить в провинции Пхукет, где он и жил под именем Питер Смит. В марте 2024-го извращенец решил вернуться на родину, так его дела в Таиланде пошли плохо, и ему пришлось переехать в оборудованный под жилье контейнер. Берроуза задержали сразу же после приземления в аэропорту Хитроу. Вычислить его помогли современные системы распознавания лиц.

17 марта он предстал перед судом. Его обвиняют в 94 преступлениях, связанных с насилием над детьми, хранением порнографии и подделкой документов. В судебных документах сказано, что Берроуз не выказал никакого раскаяния в своих действиях. Окончательный приговор ему вынесут 7 апреля.

Ранее в США арестовали преступника, который совершил покушение на жену и 42 года скрывался под чужим именем. Все это время мужчина жил под личиной своего однокурсника.