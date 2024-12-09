Найден парашют угонщика Ди Би Купера, исчезнувшего с 200 тысячами долларов

Американский блогер Дэн Грайдер утверждает, что ему удалось раскрыть загадку Ди Би Купера — знаменитого авиаугонщика, который получил 200 тысяч долларов за освобождение заложников, выпрыгнул с парашютом из летящего самолета и бесследно исчез. Грайдеру удалось опровергнуть алиби одного из прежних подозреваемых, найти у него на ферме парашют, похожий на выданный Куперу, и подтвердить, что за два месяца до угона он совершил тренировочный прыжок.

Ди Би Купер угрожал взорвать самолет при помощи бомбы, спрятанной в чемодане

24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэном Купером, сел на авиарейс из Портленда в Сиэтл. Позднее очевидцы утверждали, что на вид ему было лет 40-45, рост — около 180 сантиметров, а вес — примерно 80 килограммов. Он занял место в хвосте лайнера, попросил стюардессу принести ему бурбон с содовой и закурил.

Через восемь минут после взлета Купер подозвал стюардессу и передал ей записку. Она, не глядя, сунула бумажку в карман — решила, что это очередное романтическое послание от пассажира. Купер это заметил, попросил ее сесть и шепнул на ухо: «Мисс, вам лучше прочесть записку. У меня бомба». Чтобы она не сомневалась, он приоткрыл чемодан. Внутри виднелись цилиндры, соединенные проводами.

Купер потребовал у властей 200 тысяч долларов немечеными 20-долларовыми купюрами и четыре парашюта

После экстренной посадки в Сиэтле он отпустил всех пассажиров и двух стюардесс. Когда ему принесли деньги, угонщик велел поднять самолет в воздух и лететь в сторону Мехико на высоте три тысячи метров и скорости около 200 километров в час.

Спустя полчаса, когда самолет летел над лесами в 50 километрах к северо-востоку от Портленда, штат Орегон, Купер открыл хвостовой люк и выпрыгнул с парашютом. Больше его никто не видел. Не нашли ни денег, ни парашютов, ни других следов.

Фоторобот Ди Би Купера Изображение: Federal Bureau of Investigation / Wikimedia

Сотрудники ФБР потратили 45 лет на поиски Ди Би Купера, но так и не смогли раскрыть его личность

С 1971 года ФБР проверило более тысячи человек, которые могли быть Купером, но угонщик как в воду канул. Многие подозревали, что он просто не пережил прыжок. Когда Купер выпрыгнул из самолета, на нем был только легкий костюм, хотя температура за бортом — не выше 10 градусов по Цельсию. Даже если бы он успешно достиг земли, то вряд ли бы выжил в глуши ночью при минусовой температуре.

В 2016 году дело было окончательно закрыто, но энтузиастов это не остановило. Они продолжали искать разгадку и порой даже находили новые улики

Последний заметный прорыв в этой области совершил исследователь Эрик Улис. В 2023 году ему удалось найти в лесах недалеко от Ванкувера кусок светлой материи. Именно там в 1980 году были обнаружены три пачки меченых банкнот из выкупа, который Купер попросил за освобождение заложников. Улис изучил ткань и пришел к выводу, что именно в нее были завернуты 200 тысяч долларов, переданных угонщику.

Найденные в 1980 году деньги из выкупа Фото: Federal Bureau of Investigation / Reuters

По версии блогера Дэна Грайдера, имя Ди Би Купер использовал другой известный авиаугонщик

Новую версию предложил блогер Дэн Грайдер, более 20 лет изучавший дело Ди Би Купера. Он утверждает, что к нему обратились дети Ричарда Маккоя-младшего — другого известного авиаугонщика, действовавшего в начале 1970-х. Они сообщили ему, что Маккой и был Ди Би Купером. Это была их семейная тайна: ее знали все родственники, но молчали, пока была жива мать Маккоя. Она до самого конца боялась, что если об этом пронюхают власти, то ее привлекут за пособничество.

Имя Маккоя хорошо известно людям, интересовавшимся делом Ди Би Купера. В свое время его считали одним из главных подозреваемых, и не без причины. Он был пилотом военного вертолета, служившим во Вьетнаме, и обладал некоторым сходством с фотороботом Ди Би Купера. Однако в итоге ФБР отказалось от этой версии. У Маккоя было алиби: нашлась родственница, которая во время угона видела его с женой дома.

В 1972 году, спустя всего несколько месяцев после Ди Би Купера, Маккой тоже угнал самолет, причем почти по той же схеме

Как и Ди Би Купер, Маккой потребовал четыре парашюта и выкуп — 500 тысяч долларов. Разница заключалось в том, что он угрожал стюардессе не бомбой, а пистолетом.

Исход тоже был другим. В отличие от Ди Би Купера, Маккой не смог исчезнуть бесследно. Спустя два дня после прыжка с парашютом его нашли и упрятали за решетку. Он отсидел два года из назначенных ему 45, сбежал и через пару месяцев получил смертельное ранение в перестрелке с агентами ФБР.

Ричард Маккой-младший Фото: FBI

Грайдер нашел у Маккоя парашют Ди Би Купера и журнал тренировочных прыжков

На ферме Маккоев Грайдер нашел пару улик, которые, по его мнению, подтверждают связь Маккоя с Ди Би Купером. Во-первых, там обнаружился парашют с нестандартными доработками, которые обычно вносил Эрл Кросби — опытный парашютист, помогавший собирать парашюты для выкупа Куперу. Из за этих доработок их невозможно спутать ни с одним другим.

Вторая улика — это журнал с записями о пробных прыжках с парашютом, которые совершал Маккой. Один из них был совершен в марте 1972 года — за месяц до угона самолета, после которого Маккой попал в тюрьму. Однако был и другой — в сентябре 1971 года, то есть за два месяца до угона, который совершил Ди Би Купер. Грайдер считает, что оба угона совершил Маккой, и эти прыжки были тренировкой.

Родственница Маккоя, на показаниях которой держалось его алиби, еще жива. Грайдер встретился с ней и обнаружил, что она готова отказаться от своих слов

Грайдер передал свои находки ФБР и утверждает, что расследование дела Ди Би Купера возобновлено. По его словам, агенты тщательно обыскали ферму угонщика и теперь пытаются сверить следы ДНК Ди Би Купера и Маккоя, которые могли остаться на их вещах и месте преступления.