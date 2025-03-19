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20:54, 19 марта 2025Спорт

Бывший вратарь сборной СССР раскритиковал матч России с Гренадой фразой про чукчей

Кавазашвили о матче России с Гренадой: Можно было и с чукчами поиграть
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал товарищеский матч между сборными России и Гренады по футболу. Его слова приводит Sport24.

Кавазашвили заявил, что данная встреча ему неинтересна, но смотреть ее нужно обязательно. «Соперник достойный того, чтобы быть неинтересным. Какую пользу может иметь матч с Гренадой?! Можно было сегодня и с чукчами в футбол поиграть», — такими фразами он описал ситуацию.

Сборная России играет с национальной командой Гренады на столичном стадионе «Динамо». Во время исполнения гимна капитан Артем Дзюба не смог сдержать слез.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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