Дзюба не сдержал слез при исполнении гимна России перед матчем с Гренадой

Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба растрогался при исполнении гимна России перед товарищеским матчем с Гренадой. Эмоции спортсмена попали в трансляцию, передает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний Дзюба вышел на поле столичного стадиона «Динамо» с капитанской повязкой. Во время гимна России нападающий не смог сдержать слез.

После вызова в сборную Дзюба признавался, что больше всего скучал по гимну. «Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов», — признавался он.

Дзюба не играл за сборную России с 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Валерий Карпин. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России (30).