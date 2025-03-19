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20:30, 19 марта 2025Спорт

Дзюба не сдержал слез при исполнении гимна России

Дзюба не сдержал слез при исполнении гимна России перед матчем с Гренадой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба растрогался при исполнении гимна России перед товарищеским матчем с Гренадой. Эмоции спортсмена попали в трансляцию, передает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний Дзюба вышел на поле столичного стадиона «Динамо» с капитанской повязкой. Во время гимна России нападающий не смог сдержать слез.

После вызова в сборную Дзюба признавался, что больше всего скучал по гимну. «Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов», — признавался он.

Дзюба не играл за сборную России с 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Валерий Карпин. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России (30).

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