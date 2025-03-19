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15:26, 19 марта 2025Культура

Директор Пугачевой ответила на вопрос о поездке певицы на похороны Киркорова

Директор Елена Чупракова: Алла Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова
Ольга Коровина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что артистка не приедет на прощание с бывшим свекром Бедросом Киркоровым. Ее комментарий приводит ТАСС.

«Не приедет», — ответила Чупракова на вопрос журналистов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что Пугачева может приехать в Москву на прощание с отцом певца Филиппа Киркорова, поскольку Аллу и Бедроса связывали теплые дружеские отношения. «Ее появление станет фурором. Она может прилететь не только из-за теплых чувств к бывшему свекру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям», — заявил Дворцов.

Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, не стало 18 марта в возрасте 92 лет. Прощание с артистом пройдет 21 марта.

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