Друг 34-летнего обладателя Кубка Гагарина раскрыл подробности его смерти

Экс‑игрок системы «Автомобилиста» Данил Галимуллин раскрыл подробности смерти друга, хоккеиста Федора Малыхина. Его слова передает «Матч ТВ».
Галимуллин заявил, что последний раз виделся с Малыхиным в воскресенье, 16 марта, после чего спортсмен перестал выходить на связь. Во вторник, 18 марта, отцу хоккеиста пришлось вскрыть квартиру, там он обнаружил тело сына. «Зашел в квартиру — а там Федька на диване сидел уже синий», — пересказал он увиденное отцом Малыхина.
«Приезжали органы, делали осмотр квартиры, никаких запрещенных препаратов, а тем более наркотических средств, обнаружено не было. (...) Мы получили официальное заключение, что Федор умер от внезапной остановки сердца. В крови не было обнаружено никаких наркотических веществ. Не осталось даже следов алкоголя», — подчеркнул мужчина.
О смерти 34-летнего Малыхина стало известно 18 марта. Кубок Гагарина уроженец Екатеринбурга выиграл в 2018 году в составе казанского «Ак Барса».