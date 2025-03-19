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19:51, 19 марта 2025Спорт

Друг 34-летнего обладателя Кубка Гагарина раскрыл подробности его смерти

Друг умершего хоккеиста Малыхина Галимуллин: Тело в квартире обнаружил отец
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Федор Малыхин

Федор Малыхин. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Экс‑игрок системы «Автомобилиста» Данил Галимуллин раскрыл подробности смерти друга, хоккеиста Федора Малыхина. Его слова передает «Матч ТВ».

Галимуллин заявил, что последний раз виделся с Малыхиным в воскресенье, 16 марта, после чего спортсмен перестал выходить на связь. Во вторник, 18 марта, отцу хоккеиста пришлось вскрыть квартиру, там он обнаружил тело сына. «Зашел в квартиру — а там Федька на диване сидел уже синий», — пересказал он увиденное отцом Малыхина.

«Приезжали органы, делали осмотр квартиры, никаких запрещенных препаратов, а тем более наркотических средств, обнаружено не было. (...) Мы получили официальное заключение, что Федор умер от внезапной остановки сердца. В крови не было обнаружено никаких наркотических веществ. Не осталось даже следов алкоголя», — подчеркнул мужчина.

О смерти 34-летнего Малыхина стало известно 18 марта. Кубок Гагарина уроженец Екатеринбурга выиграл в 2018 году в составе казанского «Ак Барса».

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