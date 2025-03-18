Обладатель Кубка Гагарина Малыхин умер в возрасте 34 лет

Умер бывший российский хоккеист Федор Малыхин. Об этом сообщает Telegram-канал «Берегись автомобиля!»
По информации источника, которая называется непроверенной, Малыхин был найден мертвым в своей квартире. Ему было 34 года.
Малыхин начал путь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2011 году в «Автомобилисте» из Екатеринбурга. В 2014-м он перешел в казанский «Ак Барс», с которым в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина. Позднее нападающий выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь».
Последним клубом Малыхина был омский «Авангард». В 2023 году он завершил карьеру.