Европа запустит спутник-парус

SpaceNews: Европа планирует к 2028 году запустить спутник-парус

Группа европейских компаний в рамках проекта Spacecraft With Inflatable Termination (SWIFT) планирует к 2028 году запустить спутник с раскрывающимися парусами. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Контракт в размере 3 миллионов евро на создание спутника от Европейского космического агентства (ЕКА) получила группа компаний, возглавляемая испанским стартапом Spaceo.

Основная задача космического аппарата — демонстрация технологии управляемого сведения с околоземной орбиты. Для этого спутник получит постепенно раскрываемый парус, чья площадь поверхности по мере погружения в земную атмосферу будет увеличиться с 20 квадратных сантиметров до 1,5 квадратного метра. В течение 14-16 месяцев высота орбиты 20-килограммового кубсата должна снизиться с 500 до 400 километров, тогда как без технологии SWIFT на это потребовалось бы около 10 лет.

Ранее European Spaceflight сообщило, что ЕКА продлило срок службы спутника Sentinel-2A на год.

В феврале то же издание рассказало, что агентство запустит демонстрационную миссию по дозаправке ракетным топливом на околоземной орбите.