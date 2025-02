Европа запустит миссию по дозаправке на орбите

ЕКА запустит демонстрационную миссию по дозаправке на орбите

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит демонстрационную миссию по дозаправке ракетным топливом на околоземной орбите. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках анонсированной 6 февраля инициативы европейская сторона планирует испытать технологию, позволяющую на более чем сто процентов продлевать срок службы космических аппаратов. По данным ЕКА, использование дозаправки может сократить более чем на 50 процентов массу выводимой ракетами полезной нагрузки, поскольку в настоящее время она примерно на половину включает топливо.

Одним из возможных приложений технологии называется обслуживание спутников европейской системы Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²).

В январе издание сообщило, что генеральный директор ArianeGroup Мартин Сион заявил, что возглавляемая им компания озаботилась получением контракта на запуск спутников европейской системы IRIS².