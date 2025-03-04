Срок службы спутника Sentinel-2A продлили на год

ЕКА продлило срок службы спутника Sentinel-2A на год

Европейское космическое агентство (ЕКА) продлило срок службы спутника Sentinel-2A продлен на год. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

«В рамках программы Европейской комиссии Copernicus миссия Sentinel-2 предоставляет оптические изображения высокого разрешения для мониторинга земель. Эти данные поддерживают сельское хозяйство, лесное хозяйство, реагирование на стихийные бедствия и защиту окружающей среды, отслеживая изменения в растительности, почве и водоемах», — говорится в публикации.

Издание замечает, в поддержку продолжения работы Sentinel-2A была организована петиция, под которой подписались около 1700 пользователей спутника.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что европейский оператор Arianespace запланировал провести пять пусков ракеты Ariane 6 в 2025 году. Среди космических аппаратов, которые планируется запустить, значатся метеорологический спутник Metop-SG-A1 и радиолокационный Sentinel-1D.