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14:01, 13 февраля 2025Наука и техника

Arianespace запланировал пять пусков Ariane 6 в 2025 году

Европейский оператор Arianespace запланировал пять пусков Ariane 6 в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Manuel Pedoussaut / Reuters

Европейский оператор Arianespace запланировал провести пять пусков ракеты Ariane 6 в 2025 году. Об этом со ссылкой на компанию сообщает издание SpaceNews.

Первый в 2025 году пуск носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане ожидается 26 февраля с французским разведывательным спутником CSO-3, что станет первым коммерческим стартом ракеты. Большинство остальных пусков Ariane 6 состоятся, вероятно, во второй половине года. Среди космических аппаратов, которые планируется запустить, — метеорологический спутник Metop-SG-A1 и радиолокационный Sentinel-1D.

В планы Arianespace входит нарастить частоту пуска Ariane 6 до целевого показателя, составляющего девять-десять стартов ракеты каждый год.

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В январе издание European Spaceflight сообщило, что оператор Arianespace за два дня заключил контракты на три запуска ракеты Ariane 6.

В июле гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый старт ракеты Ariane 6 означает завершение кризиса запуска.

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