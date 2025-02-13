Arianespace запланировал пять пусков Ariane 6 в 2025 году

Европейский оператор Arianespace запланировал пять пусков Ariane 6 в 2025 году

Европейский оператор Arianespace запланировал провести пять пусков ракеты Ariane 6 в 2025 году. Об этом со ссылкой на компанию сообщает издание SpaceNews.

Первый в 2025 году пуск носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане ожидается 26 февраля с французским разведывательным спутником CSO-3, что станет первым коммерческим стартом ракеты. Большинство остальных пусков Ariane 6 состоятся, вероятно, во второй половине года. Среди космических аппаратов, которые планируется запустить, — метеорологический спутник Metop-SG-A1 и радиолокационный Sentinel-1D.

В планы Arianespace входит нарастить частоту пуска Ariane 6 до целевого показателя, составляющего девять-десять стартов ракеты каждый год.

В январе издание European Spaceflight сообщило, что оператор Arianespace за два дня заключил контракты на три запуска ракеты Ariane 6.

В июле гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый старт ракеты Ariane 6 означает завершение кризиса запуска.