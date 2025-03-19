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17:00, 19 марта 2025Наука и техника

Windows расскажет пользователям об их компьютере

В Windows 11 добавили раздел с ответами на вопросы о быстродействии компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft добавит в настройки Windows 11 раздел с часто задаваемыми вопросами (FAQ). На это обратило внимание издание The Verge.

Подобный раздел в настройках обнаружил пользователь соцсети Bluesky под ником phantomofearth. Энтузиаст рассказал, что нашел его в сборках операционной системы (ОС) под номерами 26120.3576 и 22635.5090. На странице информации о компьютере добавили раздел с ответами на вопросы, касающиеся быстродействия устройства.

Так, в разделе можно посмотреть, почему тот или иной процессор лучше подходит для ОС и как частота чипа влияет на скорость работы. Подобные объяснения касаются каждого важного компонента компьютера — оперативной памяти, накопителя, блока питания и так далее. При этом неизвестно, будут ли справочные материалы статичными или система адаптирует их под каждого пользователя.

В качестве примера в материале говорится, что в разделе об оперативной памяти отмечается, что компьютер может тормозить, если имеет 4 гигабайта памяти или меньше. В этом случае пользователю посоветуют сделать апгрейд. Журналисты The Verge заявили, что Microsoft обычно тестирует новые функции в бета-версиях в течение нескольких месяцев, а потом добавляет их в публичную версию ОС.

Ранее журналисты издания MyDrivers выяснили, что корпорация Huawei перестанет продавать компьютеры с операционной системой Windows из-за санкций США. Вместо нее китайская фирма предложит HarmonyOS Next или новую ОС на основе Linux.

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