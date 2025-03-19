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10:01, 19 марта 2025Спорт

Гашек обвинил Трампа в оскорблении американцев и госизмене

Гашек обвинил Трампа в госизмене за согласие на матч между игроками НХЛ и КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / AP

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек на своей странице в соцсети X отреагировал на согласие президента США Дональда Трампа с предложением российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.

Он обвинил лидера США в госизмене и оскорблении соотечественников. По мнению Гашека, американские хоккеисты в данном случае якобы будут использоваться для «оправдания страшных преступлений».

Ранее предложение Путина оценил российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин. «Идея очень хорошая, но надо посмотреть, какая будет реализация», — отметил он.

18 марта Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вот это да!
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