Малкин оценил идею Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

Малкин поддержал идею Владимира Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оценил идею президента страны страны Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он поддержал идею и назвал новость бомбовой. «И я не удивлен, что в хоккейном мире об этом все говорят. Идея очень хорошая, но надо посмотреть, какая будет реализация», — добавил Малкин.

Игрок отметил, что на данный момент важнейшей вещью считает допуск сборной России до Олимпиады-2026. «Решение может быть принято этой весной. Если оно будет положительным, то легче планировать матчи НХЛ с КХЛ», — заявил Малкин.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).