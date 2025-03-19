Глава Минспорта и ОКР оценил идею Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев оценил идею главы государства Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Об этом сообщает РИА Новости.
Он поддержал идею и отметил, что она уже прорабатывается. «Время и география будут сообщены дополнительно. Но сама идея поддержана главами двух великих держав. Этого достаточно, чтобы проект состоялся», — заявил Дегтярев.
Функционер добавил, что спорт всегда объединяет и сближает. «Вспоминаем известные суперсерии Россия — Канада, можно сферу космоса здесь упомянуть, известный полет, стыковка», — отметил Дегтярев.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).