Глава Минспорта и ОКР оценил идею Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

Дегтярев: Идея Путина о матче между игроками НХЛ и КХЛ уже прорабатывается

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев оценил идею главы государства Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Об этом сообщает РИА Новости.

Он поддержал идею и отметил, что она уже прорабатывается. «Время и география будут сообщены дополнительно. Но сама идея поддержана главами двух великих держав. Этого достаточно, чтобы проект состоялся», — заявил Дегтярев.

Функционер добавил, что спорт всегда объединяет и сближает. «Вспоминаем известные суперсерии Россия — Канада, можно сферу космоса здесь упомянуть, известный полет, стыковка», — отметил Дегтярев.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).