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07:34, 19 марта 2025Наука и техника

Найдена зависимость между похудением и счастьем

Garmin: Потеря калорий и сон помогут человеку чувствовать себя счастливее
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: i yunmai / Unsplash

Британская корпорация Garmin и международная группа ученых рассказали о связи между уровнем счастья и физической активностью. Результаты исследования процитировало издание TechRadar.

Исследование проводили силами ученых Гарвардского университета (США), Оксфордского университета (Великобритания) и специалистов Garmin. Один из крупнейших производителей умных часов и оборудования для спорта предоставил для научной работы свои гаджеты. Специалисты обнаружили «важную связь между сном, физическими упражнениями и счастьем».

По словам ученых, им удалось в очередной раз подтвердить мнение, что определенная физическая нагрузка увеличивает уровень счастья и снижает уровень стресса. В Garmin отметили, что чем больше человек теряет калорий во время упражнений — стремясь похудеть или стать сильнее, тем счастливее он становится. Также они обратили внимание на важность восстановления и здорового сна.

В материале говорится, что респонденты чувствовали себя счастливее, «участвуя в культурных и общественных мероприятиях, во время еды или проводя время с друзьями и семьей». В будущем ученые намерены масштабировать исследование, пригласив до 10 тысяч участников по всему миру.

В декабре аналитики компании Canalys перечислили производителей самых популярных умных часов и фитнес-трекеров. Лидером сегмента назвали Apple, в том также попали Samsung и Garmin.

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