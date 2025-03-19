Кремль объяснил удар российских военных по собственным беспилотникам

Сбив собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные по энергоинфраструктуре Украины, Россия показала соблюдение достигнутых договоренностей. Так удар российских военных по собственным беспилотникам объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Как сообщалось ранее, Минобороны отчиталось об уничтожении собственных дронов после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.
«Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — рассказал представитель Кремля.
Как сообщалось ранее, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. Среди практических итогов — то, что Путин поддержал предложения главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.