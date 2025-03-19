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13:44, 19 марта 2025Россия

Кремль объяснил удар российских военных по собственным беспилотникам

Песков: Сбив запущенные по Украине БПЛА, РФ показала соблюдение договоренностей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Сбив собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные по энергоинфраструктуре Украины, Россия показала соблюдение достигнутых договоренностей. Так удар российских военных по собственным беспилотникам объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, Минобороны отчиталось об уничтожении собственных дронов после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — рассказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. Среди практических итогов — то, что Путин поддержал предложения главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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