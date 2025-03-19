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17:56, 19 марта 2025Экономика

Крупный американский банк уволит две тысячи сотрудников

Американский инвестбанк Morgan Stanley снизит расходы, уволив две тысячи человек
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Крупный американский инвестиционный банк Morgan Stanley сократит около двух тысяч сотрудников в конце марта, чтобы снизить расходы на фоне текучки кадров. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источника агентства, увольнения коснутся всей компании, в которой работает 80 тысяч человек, за исключением 15 тысяч штатных финансовых консультантов. Предстоящие кадровые решения связывают в том числе с результатами деятельности некоторых пока еще действующих сотрудников, а также влиянием на рабочие процессы искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации.

Фондовый рынок США несет потери на фоне разгорающейся торговой войны администрации Дональда Трампа против основных деловых партнеров страны. Отмечается, что Уолл-стрит переживает серию сокращений (например, они также стоят на повестке у Goldman Sachs), поскольку компании столкнулись с неопределенными экономическими перспективами.

Ранее стало известно, что банки по всему миру приступили к массовым увольнениям сотрудников из-за активного внедрения технологий ИИ. Так, крупнейший в Италии Intesa Sanpaolo, к 2028 году планирует для ускорения цифровизации сократить девять тысяч человек. Всего, как ожидается, в ближайшие годы работы лишатся порядка 200 тысяч банковских служащих.

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